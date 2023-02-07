وزير الأشغال اللبنانى: فتح جميع المرافق الجوية والبحرية أمام المساعدات الإنسانية الموجهة لسوريا

وقال حميه - في تصريحات اليوم - إن هذا القرار جاء بالتنسيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، موضحا أن بعض الشركات تمتنع عن الرسو والهبوط في الموانئ والمطارات السورية نتيجة العقوبات المفروضة عليها.

وأكد أنه أجرى اتصالات مع عدد من شركات القطاع الخاص والتي أبدت استعدادها للمساهمة في عمليات رفع الأنقاض من خلال معدات توفرها لهذه الغاية، وسيتم التواصل بينها وبين المجلس الأعلى للدفاع والسفارة السورية لتنسيق الأعمال.

وشدد حميه على أن ما حصل في شمال سوريا كارثة إنسانية، معتبراً أن البعثة ذات الطابع الإنساني التي ستتوجه اليوم لسوريا، تمثل الشعب اللبناني الذي يقف مع سوريا في أصعب الظروف التي تمر بها.