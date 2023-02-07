وزيرة الثقافة تشيد بالشركة المتحدة: الثقافة بدون إعلام ليست موجودة

ماجد تمراز

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن هناك عدد من الوزارات والهيئات التابعة للدولة التي شاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأبرزها وزارات التعليم والشباب والرياضة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي وأجهزة الدولة المختلفة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "لأول مرة يكون هناك جناح لمبادرة حياة كريمة، لأنه كان أمرا عاما لأن الناس لم تكن تعرف الكثير عن المشروع، فكان يتم توزيع كتيبات حول أهمية تلك المبادرة وأهميتها في تغيير حياة ملايين الأشخاص".

وقالت: "لولا الإعلام لم يكن يعرف أحد عما فعلناه في معرض الكتاب هذا العام، لأن ثقافة بدون إعلام لن تكون موجودة، لذلك أشكر بشدة الشركة المتحدة، لأن البروتوكول الذي أبرمته وزارة الثقافة مع الشركة المتحدة كان فارقا في الوعي".

وتابعت: "أهم شيء ركزنا عليه أن يكون هناك مصداقية في العروض التي تقدم للمواطنين داخل معرض الكتاب، وكان أعداد كبيرة من الكتب الموجودة نفذت وهو كان أمر غير متوقع، خاصة مع زيادة منافذ البيع".