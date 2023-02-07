ورشة عمل تخصصية لرفع كفاءة رؤساء المدن فى ظل المتغيرات المكانية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نفذ مركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ، ورشة عمل تخصصية لرؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، لرفع الكفاءة النوعية في المتغيرات المكانية وآليات متابعتها، في إطار تكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بإشراف كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتطوير والتدريب.

نفذت الورشة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، 7 و8 فبراير الجاري، شارك فيها كافة رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، قدمه، الدكتور أحمد سعيد عجلان، مدير الوحدة الجيومكانية بالديوان.

يذكر أن مركز استدامة يقدم حزم تدريبية من فئات متنوعة تشمل برامج إعداد القيادات، وتأهيل وتدريب المدربين، والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، تطوير الذات والكفاءة الشخصية والمهنية، التدريب الإداري بأنواعه، والتدريب التقني وبرامج تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بأنواعه، كما يقدم المركز في أحد فروعه خدمات التدريب لشباب الخريجين والطلاب على برامج التحول الرقمي وتقنيات التحول الرقمي.

مركز استدامة هو أول مركز تدريبي صديق للبيئة يعتمد نظام الاستخدام الرشيد للطاقة والإعتماد على الطاقة النظيفة وفصل المخلفات لتدويرها، فضلاً عن إعتماد نظام paperless work cycle وهي دورة العمل اللاورقية بداية من التسجيل الرقمي في الفعاليات وعرض البرامج التدريبية واستصدار شهادات رقمية للمستفيدين

والمركز يحوي مكتبة رقمية وقاعة تفاعلية متعددة الأغراضmulti media room فضلا عن قاعة اجتماعات افتراضية virtual meeting room بتقنيات وجودة نقل عالمية تسمح بالإجتماعات عن بعد وكذا التدريب من خلال المحاكاة simulation training والربط مع مراكز تدريب أخرى لتبادل الخبرات، واستدامة مزود بأحدث نظام لبث المحاضرات عن بعد والتدريب أونلاين من خلال نظام APhan system والذي يسمح ببث مباشر للتدريب على منصات youtube , facebook وغيرها من قنوات التواصل وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز للقدرات الرقمية للمركز مع تقديم القيمة المضافة لعملاء المركز من القطاعين الحكومي والخاص.

ويضم المركز به 4 قاعات تدريبية مجهزة بطاقة استيعابية 165 متدرب إجمالا ، والمركز يعد أول مركز تدريب حكومي على مستوى الجمهورية والمستوى المحلي والإقليمي بإمكانات رقمية عالية الجودة تتمثل في أحدث شاشات عرض تفاعلية Interactive smart board وأجهزة حاسب آلي بمواصفات قياسية داخل المعمل الرقمي بالمركز وأنظمة صوتيات ومرئيات متطورة، والمركز مزود بنظام شاشات تفاعلية رقميةdigital signage لعرض تفاصيل الفعاليات التدريبية بالقاعات التدريبية.

والمركز يقوم على إدارته فريق من المتخصصين في إدارة مراكز التدريب المتخصصة تم تأهيلهم في بيوت خبرة ومراكز دولية لهذا الغرض وذلك بقيادة أحد استشاريو التدريب وتقييم رأس المال البشري بخبرات دولية ومحلية متراكمة ضماناً لتقديم أفضل المخرجات للمستفيدين، تمكيناً للكفاءات من أبناء المحافظة.



جانب من الدورة



تدريبات بمركز اتدامه للتدريب والتطوير بكفر الشيهخ



جانب من حضور رؤساء المدن