واقعة حزينة بالشرقية.. وفاة شاب سقط على الأرض خلال مشاركته فى مباراة.. فيديو

واقعة مأساوية، شهدتها محافظة الشرقية بعدما استقبل مستشفى الزقازيق الجامعى الشاب محمد ياسر صاحب الـ 18 عاما مغشيًا عليه وتوفى فور وصوله، متأثرا بسكتة قلبية مفاجئة وتوقف بعضلة القلب.

الشاب الراحل كان يقيم فى قرية بردين التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، وكشفت المعلومات الأولية أن الشاب المتوفى تعرض لحالة إغماء مفاجئة أثناء لعب مباراة كرة قدم رفقة عدد من أصدقائه فى أحد الملاعب بمركز شباب بردين، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه إلا أنه فارق الحياة جراء توقف عضلة القلب.

وفور العلم بنبأ رحيل الشاب، سيطرت حالة من الحزن الشديد على كل أهالى قرية بردين جراء تلك الصدمة.