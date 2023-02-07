هطول أمطار متوسطة على سواحل شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تعرضت مناطق شمال سيناء لسقوط امطار تراوحت ما بين خفيفة ومتوسطة، وأعلنت محافظة شمال سيناء مجددًا رفع درجة الاستعدادت ولم تتلقى غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بمجالس المدن أى شكاوى.

وشهدت شمال سيناء اليوم اجواء شتوية متقلبة مع استمرار الانخفاض الشديد فى درجات الحرارة مصحوبة برياح تراوحت مابين شديدة ومتوسطة وارتفاع فى أمواج البحر المتوسط وتوقف حركة الصيد واغلاق ميناء العريش لليوم الثانى.

وتسببت الرياح الشديد المثيرة للغبار والأتربة فى المناطق المفتوحة فى تراجع حركة السير على الطرق، وحرص كثير من الأهالى على عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.

وأعلنت الهيئة عن توقف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية بميناء العريش البحري ووقف حركة الصيد داخل مياه البحر المتوسط لليوم الثانى، وانه سيتم إعادة فتحها بعد تحسن الأحوال الجوية.

وتساقط مجددًا الصقيع فى مناطق بقرى الشيخ زويد ورفح ليلا وفجرا وعادت الرياح من جديد للدفع بالرمال المتحركة على مسارات الطرق، بينما تسابق المزارعين لحماية الشتلات فى الخنادق البلاستيكية بالمزارع بالمناطق الساحلية ودفن الرمال حتى لاتتطاير.

وأعلن مجلس مدينة العريش قيام فريق من إدارة الأزمات والكوارث بمدينة العريش بمتابعة أعمال تطهير غرف تصريف الأمطار بشوارع العريش حصرها بمعرفة رؤساء مناطق الخدمات وإرسالها إلى إدارة الأزمات تحسبا لسقوط أمطار.

وقال أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، انه تم الانتهاء من الأعمال النهائية لتطهير غرف الأمطار، لافتا ان غرف تصريف الأمطار بالعريش تعمل علي ثلاث محاور منها علي مجري الوادي ومنها علي البحر مباشرة والاخيره علي شبكة الصرف الصحي، تخفيفا علي الشبكة الرئيسية للصرف الصحي ، وبلغ عدد الغرف التى تم تطهيرها 245 غرفة بمناطق الخدمات ووسط المدينة.

وكانت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء اعلنت انه في إطار قيام الشركة بدورها في مواجهة الأزمات والطوارئ ، تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء و تفعيل خطة الأزمات والطوارئ، للسيطرة التامة علي المدينة من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة بأحدث التقنيات والأطقم الفنية.

وأن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى اقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 أو التواصل مع مسئولي الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعًا.



هطول أمطار متوسطة على شمال سيناء



