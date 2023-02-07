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هزة أرضية ارتدادية جديدة تضرب حلب واللاذقية وحمص فى سوريا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 06:21 م
هزة أرضية ارتدادية جديدة تضرب حلب واللاذقية وحمص فى سوريا زلزال سوريا
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وكالة الأنباء السورية، إن سكان حلب واللاذقية وحمص، شعروا بهزة أرضية ارتدادية خفيفة اليوم، الثلاثاء، دون مزيد من التفاصيل.

وقد أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب سوريا فجر الإثنين، إلى 1970 قتيلا فى عموم المناطق التى ضربتها الهزة الأرضية، إضافة لإصابة نحو 2000 شخص على الأقل، وتضرر 72 مدينة وبلدة وقرية وسط وشمال غرب وغرب البلاد.

من ناحية أخرى، حذر الدفاع المدنى السورى، اليوم الثلاثاء، من ارتفاع منسوب مياه نهر العاصى غربى إدلب، داعيا السكان فى مدينة جسر الشغور ودركوش توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر، وذلك بعد الزلزال المدمر الذى ضرب سوريا فجر الإثنين.


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