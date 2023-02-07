ننشر أسماء المصابين فى حادث طريق الإسماعيلية السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

ينشر اليوم السابع أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس.

وأصيب 14 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس دائرة مركز فايد وتم نقل المصاب إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أامن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس بالإسماعيلية دائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من شيماء محمد عبدالله 32سنة ومحاسن إسماعيل محمد 41سنة ولاء محمود أحمد17سنة واميرة أحمد عبد ربة 19سنة وأسماء إسماعيل حامد 27سنة ونوار أحمد عبدالحليم 37 سنة ورشا السيد إبراهيم 37سنة ونصرة محمد عبد الله 57سنة وإسلام أحمد عبد الرحمن 51سنة وهدى عبد الحميد حسين 50سنة وآية سامح محمد 21سنة وهبه محمد سعد 25سنة وآمال عبد الفتاح على 50سنة وعلياء عبده موسى 27سنة وجميعهم مقيمين سرابيوم دائرة مركز فايد.

على الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.