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نقابة الأطباء تتواصل مع الخارجية لتقديم المعونات الإغاثية للأشقاء فى سوريا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:40 ص
نقابة الأطباء تتواصل مع الخارجية لتقديم المعونات الإغاثية للأشقاء فى سوريا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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تواصلت النقابة العامة للأطباء مع السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية للتنسيق نحو تقديم نقابة الأطباء المعونات الإغاثية للأشقاء فى سوريا إثر الزلزال الذى ألم بسوريا فجر أمس الاثنين، وجارى تحديد احتياجات الشعب السورى وآلية توصيلها.

قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة مصر العطاء أنه سيتم تقديم المساعدات فور تحديدها من خلال أموال لجنة مصر العطاء والتى مواردها من تبرعات الشعب المصرى كافة ومنهم الأطباء، وأضاف أن عدد لا يحصى من الأطباء المصريين وجميع فئات المجتمع المصرى تساءلوا وطالبوا نقابة الأطباء بالتدخل لتقديم المساعدات فى هذه الكارثة الإنسانية.

وأشار أمين، إلى أن هذا التجاوب والتلاحم الإنسانى أمر معهود للمصريين مما يدل ويؤكد على عظمة الشعب المصرى، مشددًا أن أموال لجنة مصر العطاء ليست من ميزانية نقابة الأطباء ولكنها من تبرعات الشعب المصرى لأغراض إغاثية إنسانية. 


نقابة الاطباء

سوريا

مصر العطاء

زلزال سوريل



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