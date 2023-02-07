نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الآن.. بالاسم ورقم الجلوس

المنوفية محمد فتحى – محمود شاكر

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية ينشرها "اليوم السابع" الآن بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد أن اعتمدها اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بنسبة نجاح 82.26%.

وبدأت المدارس إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، حيث تم إتاحة نتائج امتحانات الصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، إضافة إلى تجهيز المدارس لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهنى والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسى 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديرى المديريات التعليمية الخميس 26 يناير 2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية وأكد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن نسبة النجاح وصلت إلى 82.26 %، بنسبة متميزة عن الأعوام الماضية، لافتًا فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع أن التظلمات على الدرجات ستبدأ الخميس القادم وستستمر لمدة 15 يوما من بدء تلقى الطلبات.

وبدأت المدارس والمديريات التعليمية، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ونرصد فى التقرير التالى 10 معلومات مهمة عن نتائج الامتحانات:

- ظهور نتائج امتحانات صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى فى المدارس.

- بدء ظهور وإعلان النتائج لطلاب الشهادة الإعدادية فى بعض المديريات واستكمال إعلان باقى النتائج حتى الأسبوع المقبل.

- تظهر نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية إلكترونيا على موقع المديريات التعليمية بعد اعتماد النتائج من قبل المحافظين.

- مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية 140 درجة.

- تعلن نتائج امتحانات صفوف النقل بعد إضافة الدرجة الأعلى بامتحانى شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين إلى مجموع درجات الطالب فى امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول.

- درجات الطالب فى امتحانات الفصل الدراسي الأول مكملة لدرجاته بامتحان الفصل الدراسي الثاني.

- يحصل طلاب النقل على نتيجة الفصل الدراسي الأول من المدرسة المقيد بها الطالب.

- من حق الطالب تقديم طلب تظلم على أى مادة يرغب فى التظلم فيها.

- تعلن نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام بعد انتهاء التصحيح الإلكترونى والورقى فى المدارس.

- تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام بالدرجات وليست بالتقديرات.