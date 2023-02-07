نائب محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة بمركز ملوى

تفقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يجرى تنفيذها بقرية المعصرة بمركز ملوى جنوب المحافظة، يرافقه وفد المتابعة الفنية برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل كافة العقبات التى تواجه مسار التنمية الشامل.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى، وكلاء الوزراء، ومديرى المديريات الخدمية، ممثلى جهاز التعمير والهيئات والشركات القائمة على تنفيذ الاعمال، وعدد من الجهات المعنية.

قال نائب المحافظ، أن قرية المعصرة تشهد نهضة حضارية كبرى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتعظيم الاستفادة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى غيرت وجه الريف المصرى.

تفقد نائب المحافظ، والوفد المرافق له، مشروع إقامة الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية، بالإضافة لمتابعة كافة المشروعات بقرية المعصرة، للتعرف على معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، ومتابعة معايير الكفاءة والجودة لكافة المشروعات، مشدداً على نهو كافة المشروعات وفقا للجدول الزمنى المحدد.