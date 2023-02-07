نائب محافظ الجيزة يوجه بالانتهاء من المشروعات الخدمية فى مركز أوسيم

كتبت – مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مركزي منشأة القناطر وأوسيم، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير والمشروعات الخدمية بنطاق مراكز ومدن المحافطة.

وشملت جولة النائب، تفقد الشوارع الخلفية بمجلس المدينة ومتابعة أعمال توصيل الغاز الطبيعي تمهيدا لبدء أعمال الرصف، إلى جانب أعمال التطوير والرصف بطريق برقاش الخطاطبة، والذي وجه خلالها بسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية في تنفيذ جميع الأعمال.

وتابع نائب المحافظ ميدانيا أعمال التشطيبات النهائية لمحطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية الأخصاص، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية طبقا للجدول الزمني المحدد للمشروع.

وتفقد النائب مشروع محطة مياه الشرب بمدينة منشأة القناطر وخطوط المياه بطريق المناشي الخطاطبة، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال لتسهيل حركة المرور على الطريق.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال التوسعة والرصف بطريق طراد النيل بمركز أوسيم.

ووجه النائب بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير والرصف، مشددا بالالتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة، وذلك لبدء أعمال رصف الطريق لتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة والقضاء علي الزحام المروري وتسهيل حركة المرور على الطريق.

رافق نائب المحافظ، محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، والدكتور فرج عبدالعاطي رئيس مركز أوسيم، ومسؤلي مديرية الطرق والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وكهرباء جنوب القاهرة والمصرية للاتصالات والغاز والشركات المنفذة للأعمال.



نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات أوسيم



مشروعات التطوير في أوسيم



مشروعات التطوير في مركز أوسيم