مولود يبصر النور تحت أنقاض زلزال سوريا.. ووفاة عائلته بأسرها (فيديو)

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر لعملية إنقاذ طفل، وُلد تحت أنقاض مبنى تهدم من جرّاء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين.

ويظهر في الفيديو الذي تداوله كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الرجال يعملون على إنقاذ عالقين في مبنى، ليقوم أحدهم بسحب طفل مولود حديثا من تحت الركام.

ووفق التعليقات الواردة على الفيديو، فإنه صوّر في إحدى مناطق ريف حلب التي تضررت بشدة من الزلزال الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا، الإثنين، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس "ريختر".

ولم يوضح الفيديو مصير والدة الطفل، إلا أن عددا من التعليقات قالت إنها توفيت بعد الولادة مباشرة.