منطقة الجيزة الأزهرية تفتتح معرضا للملابس والأدوات المدرسية ضمن "بيت واحد"

كتب لؤى على

برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تم افتتاح المعرض الخيري المجاني الأول للملابس والأدوات المدرسية، بمنطقة الجيزة الأزهرية، والذي يأتي ضمن مبادرة "بيت واحد"، بحضور وفد من قطاع المعاهد الأزهرية.

وقامت منطقة الجيزة الأزهرية بافتتاح المعرض وفي مقدمتها فاطمة الأحمر، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والدكتور سمير أبو الخير، مدير عام المواد العربية والشرعية للمنطقة، ولفيف من العاملين بمعاهد المنطقة، وتضمن الافتتاح عدة فقرات قام بأدائها أبناء المعاهد الأزهرية التابعة لإدارة الصديق التعليمية الأزهرية.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة بيت واحد والتي من فاعليتها المعرض الذى افتتح اليوم تهدف إلى التخفيف عن كاهل أولياء الأمور والعاملين بالأزهر الشريف عن طريق تغطية احتياجات عدد من (الطلاب الأيتام- الأم المعيلة) من الطلاب غير القادرين.

وجدير بالذكر أن المعرض الخيرى للملابس والأحذية والأدوات المدرسية بأنواعها المختلفة يقام في الفترة من ٢٠٢٣/٢/٧م حتي ٢٠٢٣/٢/٩م بمقر إدارة الصديق التعليمية الأزهرية.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدا على دور الأزهر الإنساني والاجتماعي، للتخفيف عن الطلاب الغير مقتدرين، وتوفير حياة كريمة لهم، حتى يستطيعون استكمال دراستهم دون معوقات.