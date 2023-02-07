مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 10 رحلات طيران بينها 4 من بولندا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 10 رحلات طيران دولية، ضمن 82 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من الدول الأوروبية المختلفة للاستمتاع وقضاء إجازاتهم المختلفة.

واوضحت كشوف رحلات الطيران اليومية وصول 10 رحلات طيران دولية بينهم 4 رحلات من بولندا، ورحلتين من ألمانيا، ورحلة من بلجيكا، واخرى من لكسمبورج، وسويسرا وهنغارى.

كما تبين من كشوف رحلات الأسبوعية أن الرحلات البولندية الأكثر وصولا تليها التشيكية والألمانية، والايطالية وان تصل خلال الأسبوع 82 رحلة طيران أغلبها أوربية مختلفة، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولى، امس الإثنين، رحلتين طيران دولية، ورحلة داخلية، حيث وصلت الرحلتين من مطار ميلانو الإيطالى واقلت على متنها قرابة 300 سائح إيطالى الجنسية، وذلك ضمن 82 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع.