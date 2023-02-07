اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرى يفوز بالمركز الأول بمسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن وفهم معانيه ومقاصده

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 08:59 م
مصرى يفوز بالمركز الأول بمسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن وفهم معانيه ومقاصده مصرى يفوز بمسابقة الأوقاف العالمية
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف عن الفائز بالمركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، في فرع حفظ القرآن وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن، وهو المتسابق: ماهر محمد عبد النبي فرماوي - مصر - فاز بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.
 
كما أعلن عن الفائز بالمركز الثاني في نفس الفرع، هو المتسابق : عبد الله عز الدين عبد الرحمن - السودان - فاز بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.
 
وأعلنت نتيجة الفرع الأول (حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن) في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، وأسفرت النتيجة عن الآتى:
 
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وزارة الاوقاف

مسابقة القران الكريم

وزير الاوقاف

القران



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