مصرع 3 أشخاص فى حادث سير بالمنصورة بسبب سوء الأحوال الجوية.. صور

لقى 3 أشخاص مصرعهم بطريق (المنصورة - جمصة) الساحلى بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية، وذلك بعد اصطدام سيارتين نقل نتيجة الشبورة المائية الكثيفة وهطول الأمطار وجرى نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وفتح حركة المرور امام السيارات المارة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحى، مأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بطريق (المنصورة - جمصة) بنطاق المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ بالفحص تبين اصطدام سيارتين نقل بمقطورة أحداهما محملة بالرمال وأخرى محملة بـ "فنطاس مياه ونتيجة الشبورة المائية الكثيفة عبرت السيارة المحملة بالمياه "النيوجرسي" الفاصل بين الطريق واصطدمت بالسيارة الأخرى مما تسبب فى مصرع "سعد المتولى عبد اللطيف" ومساعدة، وسائق عربة المياه.

جرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى استدعاء معدات مركز ومدينة طلخا واستخدامها فى رفع آثار الحادث واعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.