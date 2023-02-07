مصرع شخص حاول الهرب من حريق بمصحة لعلاج الإدمان بأبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

شب حريق هائل بمصحة لعلاج الإدمان فى أبو النمرس بالجيزة، ما أسفر عن مصرع أحد النزلاء غرقا في ترعة المريوطية خلال محاولته النجاة من النيران، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمصحة لعلاج الإدمان في أبو النمرس.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن أحد نزلاء المصحة خلال محاولته النجاة من النيران، تعرض للغرق بترعة المريوطية لعدم إجادته السباحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.