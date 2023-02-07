مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقي شاب مصرعه، اليوم، إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين تروسيكل ودراجة بخارية بطريق الأشراف نطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القنايات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من يفيد بورود إشارة مستشفى القنايات المركزى بوصول "عيد أ ع" 45 عاما مقيم غزالة مركز الزقازيق جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة بخارية بطريق الأشراف، مما أسفر عن مصرعه، فى الحال وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القنايات المركزى، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، والتى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل لقيت ربة منزل مصرعها، إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة أثناء عبورها طريق بلبيس أمام الهابي لاند، بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول " سناء أ أ " 63 عاما مقيمة بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة،وتبين من التحريات أثناء عبور المتوفية طريق بلبيس أمام الهابي لاند، اصطدمت بها سيارة ، ولقيت مصرعها فى الحال وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، والتى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.