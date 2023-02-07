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محافظ كفر الشيخ يهنئ سعيد شويته الثالث عالميًا فى حفظ القرآن الكريم

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:07 م
محافظ كفر الشيخ يهنئ سعيد شويته الثالث عالميًا فى حفظ القرآن الكريم الطفل المعجزة ومحرر اليوم السابع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سعيد إبراهيم سعيد شويته، 16 سنه، ابن محافظ كفر الشيخ، الفائز بالمركز الثالث عالميًا، بالفرع الثالث "حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم"، في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، والتي نظمتها وزارة الـوقاف، وأعلنت نتائجها، اليوم الثلاثاء، كما تم اختبار الطفل المعجزة في معرفة رقم الصفحة والآيات، والسبورة، وبدايات الصفحات ونهايتها، وبداية الأجزاء ونهايتها، ووسط الصفحات، وبداية ونهاية الآيات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان له، أن سعيد شويته، نموذجًا متميزاً للطالب المتميز، فلم يكتف بحفظه لكتاب الله فقط، لكنه  تميز في معرفة أرقام الآيات والصفحات، والأجزاء وبدايات ونهايات الآيات ،مشيراً إلى أن الله سبحانه وتعالى يعلى من شأن حفظة كتاب الله، فحافظ القرآن يُعلي من قدره ويرفع منزلته، ووالدَيه ينتفعان بحفظه ويعلو قدرهما ببركة ما حفظ من كتاب الله، موجها الشكر لأسرة الطالب المعجزة سعيد، لرعايتها لها، والاهتمام بها، ومساعدتها في حفظ كتاب الله، لتكون الأول عالميا في عامين متتاليين، إضافة للعديد من المسابقات التي حصلت عليها خلال السنوات الماضية، خلال مشاركاتها في مسابقات حفظ القرآن الكريم.

 

سعيد ابراهيم شويته خلال المسابقة
سعيد ابراهيم شويته خلال المسابقة

 

الطفل المعجزة خلال المسابقة
الطفل المعجزة خلال المسابقة

 

سعيد ابراهيم شويته
سعيد ابراهيم شويته

 

الطفل المعجزة مع الشيخ الطاروطى
الطفل المعجزة مع الشيخ الطاروطى

 

نتيجة المسابقة التي نظمتها وزارة الاوقاف
نتيجة المسابقة التي نظمتها وزارة الاوقاف

 

الطفل المعجزة
الطفل المعجزة

 


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