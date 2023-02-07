محافظ كفر الشيخ يناقش نسب التنفيذ فى 698 مشروعًا بـ"حياة كريمة"

كفر الشيخ - محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماع عقده محافظ كفر الشخ، اليوم الثلاثاء، مشروعات حياة كريمة ، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسة، الرئيس عبدالفتاح، السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات.

واطلع محافظ كفر الشيخ على نسبة التنفيذ في المشروعات الجارية ب 12 قطاع، والمشروعات التي تم الانتهاء منها، بقرى حياة كريمة بمركز مطوبس، وتم وضعه من مشروعات خدمية في كافة القطاعات الخدمية في مراكز حياة كريمة ضمن المرحلة الثانية" كفر الشيخ ، والحامول ودسوق وسيدي سالم"، موجها بتقديم تقرير أسبوعي بنسبة تنفيذ الأعمال بمشروعات حياة كريمة وعددها 698 مشروعًا.