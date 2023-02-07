اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يناقش نسب التنفيذ فى 698 مشروعًا بـ"حياة كريمة"

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:45 م
محافظ كفر الشيخ يناقش نسب التنفيذ فى 698 مشروعًا بـ"حياة كريمة" جانب من الاجتماع
كفر الشيخ - محمد سليمان

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ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماع عقده محافظ كفر الشخ، اليوم الثلاثاء، مشروعات حياة كريمة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسة، الرئيس عبدالفتاح، السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات.
 
واطلع محافظ كفر الشيخ على نسبة التنفيذ في المشروعات الجارية ب 12 قطاع، والمشروعات التي تم الانتهاء منها، بقرى حياة كريمة بمركز مطوبس، وتم  وضعه من مشروعات خدمية في كافة القطاعات الخدمية في مراكز حياة كريمة ضمن المرحلة الثانية" كفر الشيخ ، والحامول ودسوق وسيدي سالم"،  موجها بتقديم تقرير أسبوعي بنسبة تنفيذ الأعمال بمشروعات حياة كريمة وعددها 698 مشروعًا.
 
 
الحضور لمناقشة مشروعات حياة كريمة
الحضور لمناقشة مشروعات حياة كريمة

الحضور خلال مناقشةمشروعات حياة كريم ة بمطوبس
الحضور خلال مناقشةمشروعات حياة كريم ة بمطوبس

الحضور في الاجتماع
الحضور في الاجتماع

جانب من الحضور من رؤساء المدجن
جانب من الحضور من رؤساء المدجن

حضور وكلاء الةوزرات في الاجتماع
حضور وكلاء الةوزرات في الاجتماع

محافظ كفر الشيخ يناقش نسب تنفيذ فسي مشروعات حياة كريمة
محافظ كفر الشيخ يناقش نسب تنفيذ فسي مشروعات حياة كريمة
 

كفر الشيخ

مشروعات خدمية

وحدات صحية

مركز اورام

حياة كريمة

انشاء كباري



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