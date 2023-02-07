محافظ سوهاج يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمدينة أخميم ..صور

سوهاج عمرو خلف

افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلا رمضان" بمدينة أخميم بجوار مجلس المدينة، والذى أقيم بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية، ويضم كافة السلع الأساسية من "أرز، وزيت، وسكر، ودقيق، ومكرونة، ولحوم، ودواجن" وغيرها من السلع اللازمة، والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالسوق بنسبة تصل إلى 20%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، وذلك فى ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف حملات متابعة توافر السلع وإعلان أسعارها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أى احتكار للسلع.

رافق المحافظ خلال الافتتاح كل من حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وممثلى الغرفة التجارية بسوهاج.

وتفقد المحافظ الأجنحة المختلفة بالمعرض الذى يضم 10 عارضين لمختلف السلع والمواد الغذائية، منها " جناح لعرض المنتجات شركة مصر العليا للتصنيع الزراعى التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واطمأن المحافظ على توافر كافة السلع بالمعرض، موجها بالتيسير على المواطنين، والالتزام بالأسعار المقررة داخل المعرض، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدًا فى سبيل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، والعمل على التوسع فى توفير منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن المحافظة قامت بنشر عدد من المنافذ الجديدة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لافتًا إلى استمرار التوسع فى إقامة معارض أهلا رمضان بمختلف مراكز المحافظة.



محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان



معرض أهلا رمضان



أهلا رمضان (



محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان



محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان



محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان



محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان