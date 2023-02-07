محافظ بورسعيد يستجيب لاستغاثة مواطنة بتخصيص وحدة سكنية ومحل

بورسعيد محمد فرج - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم، المواطنة زينب كرم عبد التواب، إحدى مواطني محافظة بورسعيد، البالغة من العمر 27 عامًا، وذلك فور استغاثتها بمحافظ بورسعيد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة، وعدم امتلاكها مأوى سكنى لها.

واستمع محافظ بورسعيد، لتفاصيل استغاثة المواطنة كاملة، وظروفها المعيشية والاجتماعية، وعلى الفور وجه تعليماته لمدير مديرية التضامن بتوفير إقامة للفتاة في دار تحسين الصحة، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات تخصيص وحدة سكنية لها على الفور.

كما وجه محافظ بورسعيد، رئيس حي العرب بتخصيص محل داخل مول الملابس المستعملة للفتاة مع تحمل المحافظة تكاليف الإيجار الشهري الخاص بالمحل، وذلك لمساعدتها على المعيشة وممارسة المهنة التي تعمل بها حاليا.

وأصدر المحافظ، تعليماته إلى السكرتير العام المساعد بالبدء الفوري في إجراءات تسكين الفتاة و تخصيص المحل لها، مؤكدًا أن مكتبه بالديوان العام مفتوح دائما لاستقبال المواطنين.

وأشار اللواء عادل الغضبان، إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل في المقام الأول على خدمة المواطن وتوفير سبل الراحة له، مؤكداً على متابعته الشخصية أولاً بأول لحالة المواطنة لحين الإنتهاء من تسكينها واستقرار أوضاعها المعيشية.