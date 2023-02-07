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محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.56%

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 03:42 م
محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.56% المحافظ يعتمد الشهادة الإعدادية
القليوبية إبراهيم سالم

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اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول من العام الدراسي الحالي بنسبة 74.56 %، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 84.60% بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

 

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها لجهودهم المتميزة.

 

وأكد المحافظ، أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

 

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98 ألف و309 طالب وطالبة، والحاضر 97 ألف و249 طالب وطالبة.


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