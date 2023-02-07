اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يوجه بالتعامل الفورى لشفط مياه الأمطار بالمراكز والمدن

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:46 م
محافظ الدقهلية يوجه بالتعامل الفورى لشفط مياه الأمطار بالمراكز والمدن شفط مياه الأمطار
الدقهليه شريف الديب

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وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، بالتعامل الفورى لشفط وكسح مياه الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية، وبمشاركة معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين حيث تستمر أعمال الشفط وكسح المياه، حتى يتم الانتهاء تماما من أعمال رفع تراكمات المياه، حرصا على توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات، وتيسير الحركة المرورية.

وأكد " مختار" أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه، حال سقوط الأمطار، وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

 

والجدير بالذكر أن بعض المراكز تعرضت أمس واليوم، بمحافظة الدقهلية لسقوط أمطار متوسطة، وقد تمت على الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق التى تعرضت لتجمعات الأمطار بها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وشدد على أهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس غير مستقر والتقلبات الجوية، مشيرا إلى ضرورة التواجد الميدانى لأعضاء الجهاز التنفيذى ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحى حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة

 

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفورى معها واصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم


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