محافظ الدقهلية يسلم 30 جهاز عروس لأبناء المحافظة باحتفالات العيد القومى.. صور

سلم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، 30 "جهاز عروسة" لـ10 عرائس من أبناء المحافظة، هدايا مقدمة من إحدى شركات الأجهزة الكهربائية عبارة عن "ثلاجة - غسالة – خلاط"، ضمن احتفالات العيد القومى للمحافظة.

وقدم مختار التهنئة للعرائس المقبلة على الزواج، معربا عن فرحته بهذه المناسبة الطيبة، متمنيا لهم حياة زوجية سعيدة، مشيدًا بجهود إحدى الشركات الخاصة على دعمهم المستمر لمحافظة الدقهلية ورعايتهم احتفالات أعياد الدقهلية ومشاركتهم كافة الفعاليات، ودورهم البارز فى خدمة المجتمع، متمنيا المزيد من الخدمات لصالح المجتمع بمحافظة الدقهلية.

وقدم محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لباقى المؤسسات التى شاركت فى هذه الاحتفالية الكبيرة وطالبهم ببذل الجهد وتقديم خدمات أكثر لصالح أبناء الدقهلية.

جاء ذلك بمناسبة ذكرى انتصارات شعب المنصورة على حملات الغزو الأوربى فى فبراير عام 1250 م والتى اتخذتها الدقهلية عيدا قوميا لها، تحتفل به المحافظة مع شعب الدقهلية كل عام، وانطلاقاً من الدور المجتمعى للقطاع الخاص فى التواجد بالمجتمع والمشاركة مع أعياده.