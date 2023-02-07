محافظ الإسكندرية: تعاملنا مع 205 بلاغات لحالات أطفال معرضين للخطر خلال شهر

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن ملف الطفولة من الملفات ذات الأولوية القصوى التى تعمل عليها المحافظة، وتسعى لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وحل مشكلاتهم، وذلك فى ضوء توجه الدولة نحو توفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر.

وفى هذا الصدد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مسئولى اللجنة العامة واللجان الفرعية لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية، بتكثيف العمل لعقد ندوات التوعوية خلال الفترة القادمة من أجل الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف.

من جانبها؛ استعرضت الأستاذة أمل عادل رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة، أجندة العمل الشهرية خلال شهر يناير 2023 بجميع الأحياء، حيث أوضحت أنه تم التنسيق والتعاون، مع خط النجدة واستقبال البلاغات الواردة والتى بلغ عددها (205 )بلاغ وقضية منها (81) بلاغ طفل فى خطر محدق، و(49) بلاغ عن خطر جسيم، و(62) بلاغ عن خطر متوسط وذلك باجمالى 230 طفل من الذكور و58 من الإناث وتم التعامل مع كافة البلاغات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المختصة فى ( 105 ) قضية وتقديم الدعم اللازم لهذه الحالات، كما تم استقبال 100 بلاغ لطفل معرض للخطر والتعامل مع البلاغات على وجه السرعة، كما تم عقد 10 اجتماعات للجان الفرعية بأحياء الإسكندرية ومركز ومدينة برج العرب بحضور كافة أعضائها من الجهات الحكومية (التعليم – الصحة – التضامن) ومنظمات المجتمع المدنى لمناقشة كافة حالات الأطفال المعرضين للخطر وعمل دراسة حالة لهم لإزالة الخطر الواقع على الطفل.

وخلال الاجتماع التنسيقى السنوى للجان حماية الطفولة بمركز تدريب المحافظة تم مناقشة خطة وأهداف عمل لجان حماية الطفولة على مستوى المحافظة خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف توحيد الجهود لتقديم أفضل الخدمات للأطفال المعرضين للخطر، كما تم مناقشة صعوبات وتحديات عمل اللجان للوصول إلى حل جذرى لكافة مشكلات الأطفال المعرضين للخطر.