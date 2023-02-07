محافظة دمياط تُهنئ اللواء حسام توفيق لتعيينه مديراً للأمن

دمياط معتز الشربينى

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، مساء اليوم، زيارة إلى مقر مديرية الأمن ، قدمت خلالها التهنئة إلى اللواء حسام توفيق لتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية مديرًا لأمن دمياط.

هذا وخلال اللقاء الذى جاء بحضور اللواء وجيه دعبس مساعد مدير الأمن و حكمدار دمياط، أعربت " المحافظ " عن خالص امنياتها له بدوام التوفيق والسداد فى مهمته الجديدة..

فيما وقد بحثت المحافظ ومدير الأمن ، عدد من الملفات المطروحة على الساحة خلال الفترة الحالية، كما تشاورا حول آليات مد جسور التواصل بين الجانبين لدعم الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والأمان وخدمة أبناء محافظة دمياط.

وكانت محافظ دمياط قد قامت بجولة ميدانية مفاجئة، لليوم الثانى على التوالى، وذلك لمتابعة منظومة العمل بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن.

وزارت "المحافظ" الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، استهلتها بتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، لمتابعة منظومة تلقى مطالب وشكاوى المواطنين وآلية التعامل معها والرد عليها، كما تابعت خطة العمل بالملفات المختلفة وكذلك ملف التصالح فى مخالفات البناء وما تم اتخاذه من إجراءات لإصدار النماذج المؤقتة ونموذج 10 الدائم.

وعلى جانب آخر، قام فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بعمل انضباط إدارى للعاملين بالوحدة من خلال مراجعة دفاتر الحضور والانصراف، حيث تبين خروج عدد 5 عاملين بدون إذن رسمى، تم تحويلهم للشئون القانونية بديوان عام المحافظة للتحقيق