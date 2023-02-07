مبادرة "ابدأ حياة": تمنح المتدربين بسوهاج شهادات لاجتياز دورة المهن الحرفية

كتبت : أماني سمير

شهدت محافظة سوهاج تسليم شهادات المتدربين مع مبادرة "ابدأ" الرئاسية من خلال مبادرة التدريب " ابدأ حياة "، وهي شهادة خاصة بإجتياز دورة تدريبية للمهن الحرفية في (الخراطة والتبريد والتكييف واللحام وصيانة الاجهزة المنزلية، والوميتال) بمتوسط 90 ساعة تدريبية.

وكانت م بادرة "ابدأ حياة" تمت بالشراكة مع شركة "إبدأ" ومحافظة سوهاج، وهي في إطار تدريب وتأهيل العمالة المصرية لإحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.

كما نوهت مبادرة "ابدأ" عن وجود خطوات جديدة في القريب العاجل .

يذكر أن مبادرة "ابدأ حياة" المنبثقة من المبادرة الرئاسية "ابدأ " والخاصة بتطوير الصناعة المصرية ورفع شعار "صنع في مصر" بمختلف المجالات تأتي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي .

وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى.

وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب .

وفيما يخص محور البحث والتطوير والتدريب نجد الاتي:

يهدف هذا المحور إلى توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية، بالإضافة لتوفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، كما تسعى نحو تغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، فضلًا عن تحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقاً للمعايير الدولية، كذلك دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة

وفيما يلي نستعرض أهم ما حققته "ابدأ" خلال 3 أشهر في مجال البحث والتطوير والتدريب:

بدء المرحلة الأولي من مبادرة "ابدأ حياة" بمحافظة سوهاج يوم 21 أكتوبر 2022، بالتعاون مع "حياة كريمة" والتي تضمنت برنامج تدريبي مهني متكامل للشباب في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، حيث تم تدريب الشباب داخل سيارة التدريب على مجموعة من الحرف المختلفة مثل تصليح الأجهزة المنزلية، واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية وتثقيفية، علاوة على وجود برنامج رياضي وترفيهي شامل، وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، وغيرها

وجاء ذلك بمشاركة فعالة من محافظة سوهاج والتي قدمت كافة سبل الدعم والتسهيلات لتقديم التدريب الخاص بتأهيل العمالة المصرية طبقا لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.

كما أعلنت مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"ومحافظة "الدقهلية"عن بدء فعاليات الدورة الثانية من التدريب المهني والتثقيفي لمجموعة من الشباب من خلال عقد عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية توفر لهم فرص عمل لائقة تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.

ووقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات والتي تعد الذراع التنفيذي لمبادرة "ابدأ" مُمثلة في شركة "بيكو" – والتي تُعد أحدى الشركات الرائدة في مجال المعدات الصناعية الثقيلة وصيانتها – برتوكول تعاون مع "الجهاز المركزي للتعمير" التابع لوزارة الإسكان لوضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتوفير وإتاحة مراكز التدريب الحرفي، والتخصصي لتأهيل وتدريب الشباب على حرف التشييد والبناء المتعددة، بالإضافة لتدريبهم على قيادة وتشغيل، وصيانة المعدات الثقيلة المختلفة، لتنمية وتطوير قطاع التشييد والبناء، وتوفير العديد من فرص العمل .