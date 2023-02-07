اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 05:26 ص
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كل ما تريد معرفته عن الشبكة القومية للزلازل فى مصر

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 05:00 ص
كل ما تريد معرفته عن الشبكة القومية للزلازل فى مصر زلزال تركيا
كتبت ــ أسماء نصار

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على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين، ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة، وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.. وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى:
 
 

هل الشبكة القومية للزلازل في مصر قادرة على رصد كافة الزلازل؟

 
تعتبرالشبكة القومية للزلازل في مصر من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ، كما أن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة.
 
 

كم يبلغ عدد محطات الشبكة القومية للزلازل؟

 
 
 تعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيلا حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.
 
 

هل تصنيف مصر ضمن المناطق الأكثر عرضة للزلازل؟

 
 مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.
 

هل يمكن التنبؤ بموعد حدوث الزلزال؟

 
 التنبؤ بموعد حدوث الزلزال مستحيل، ولكن يكون معروف بوجود نشاط في منطقة ما قد يصيبها نشاط زلزالى .
 

هل متوقع حدوث تسونامى بعد زلزال تركيا؟

 
من غير المتوقع حدوث تسونامى لأن الزلزال مركزه ليس البحر وما تم صباح اليوم هو انذار أولى لاتخاذ التدابير اللازمة.
 

ما المناطق التي شعرت بالزلزال؟

 
الزلزال شعر به جميع المواطنين في منطقة الشرق الأوسط لأنه أكبر زلزال يحدث في المنطقة منذ عام 1990، و تركيا وسوريا أكثر المتضررين من هذا الزلزال نتيجة وقوعه على تقاطع لأكثر من فالق جيولوجي وفالق رئيسي في شرق الأناضول وشمال البحر المبيت.
 

كم بلغت مدة زلزال تركيا؟

 
مدة الزلزال تختلف على حسب قرب الشخص من الزلزال، ففي الأماكن التي تضررت كانت المدة 30 ثانية وهو زمن كبير جدا مع هذه القوة في الهزة وفى مصر الهزة لم تتجاوز 5 ثوانٍ.
 

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