قطع المياه اليوم عن بعض قرى سمسطا لتطهير الخزان لمحطة قفطان ببنى سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن قرى "قفطان، الشنطور، سمسطا الجديدة"، اليوم الثلاثاء لمدة 12 ساعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساء، للقيام بأعمال التطهير الدورى للخران الأرضى لمحطة قفطان بمركز سمسطا.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة للقيام بأعمال التطهير اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى فى هذا الشأن.





وفى سياق إجتمعت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، بالقائمين على تشغيل محطة معالجة صرف صحى تزمنت ببنى سويف بطاقة 62000 م3/يوم والتى تم تطويرها إلى معالجة ثلاثية وذلك لمتابعة سير العمل، والوقوف على أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالمحطة، بحضور استشارى الشركة القابضة والقطاعات المعنية بالشركة، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية والتطهير المستمر والتشغيل الأمثل للمحطات والاهتمام بنظافتها، وكذلك جودة العمل وحسن استغلال الموارد مما سيؤدى إلى تطوير الأداء العام المطلوب من العاملين وفقاً لمعاير قياسية والارتقاء بسرعة الأداء الخدمى.

واكدت المهندسة دينا عمر على التنسيق المستمر بين كافة الإدارات والقطاعات بالشركة فى استمرارية العمل على مدار الـ ٢٤ساعة فى كافة مواقع العمل لضمان استمرارية تقديم خدمه مميزه لعملائها، وكذلك خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة، والتواجد المستمر فى مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة فى حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الامثل للمحطات، وسعى الشركة الدائم واهتمامها بتطوير خدماتها المختلفة بأفضل معايير والذى يعود بالنفع على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.