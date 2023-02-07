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فيديو جديد لباحث هولندى تنبأ بزلزال تركيا وسوريا.. ويحذر من 8 و10 فبراير

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 05:19 م
فيديو جديد لباحث هولندى تنبأ بزلزال تركيا وسوريا.. ويحذر من 8 و10 فبراير الباحث الهولندى
كتبت رباب فتحى

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توقع الخبير الجيولوجي فرانك هوجيربيتس أن تتسبب الهندسة القمرية فى استمرار النشاط الزلزالي القوي في الأيام المقبلة، خاصة فى 8 فبراير، مرجحا أن يكون الزلزال فى نطاق 6 درجات على مقياس ريختر، قائلا إن هناك احتمال ضئيل لحدث زلزالى أكبر.

الاقتران
الاقتران

 

وقال فى فيديو عبر موقع "يوتيوب" اليوم إن الهزات الارتدادية ستستمر فى وسط تركيا وقد تصل قوتها إلى 5 إلى 6 درجات.

 

وقال فى آخر تحديث حول الصلة بين حركة الكواكب والزلازل، إن الزلزال الكبير الذى ضرب تركيا بدرجة 7.8 درجة على مقياس ريختر تبعه هزة أرضية كبيرة بدرجة 7.5 درجة على مقياس ريختر، مشيرا إلى التحديث الذى نشره فى فيديو وتحدث من خلاله عن حركة الكواكب والهندسة فى الفترة من 4-5 فبراير وقال إن فى هذه المدة كان هناك اقتران بين الشمس وعطارد وأورانوس، كما كان هناك اقتران للشمس والزهرة والمشترى وفوق كل هذا كان القمر مكتملا.

 

وقال إن اقتران مثل هذا يمكن أن يسفر عنه نشاط زلزالى ضخم معتبرا أن زلزال تركيا وسوريا مثالا على ذلك.

 

وقال إن زلزال تركيا وسوريا هو أكبر نشاط زلزالى تم رصده منذ أغسطس 2021، حيث وقع زلزال حينها بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، مما يعنى أن الزلزال الأخير تجاوز قوة زلزال أغسطس.

وقارن حركة الكواكب وقت زلزال أغسطس واستعرض رسم بيانى أظهر من خلاله كيف وقعت عدة هزات أرضية بعد اقتران وحركة هندسية للكواكب والنظام الشمسى حدثت من 7-11 أغسطس مما أسفر عن زلزال قوته 7.5 فى بعض الجزر وهايتى والفلبين ووصل حتى ألاسكا.

 

وقال إن توقعه لحدوث زلزال في المنطقة يمكن اعتباره صدفة، وتوقع أن تبلغ 7.5 درجة على مقياس ريختر قبل 3 أيام من وقوعه، قائلا إنه وجد بعض النشاط الزلزالى المتزايد فى هذه المنطقة، موضحا أنه تاريخيا شهدت هذه المنطقة عدة زلازل ضخمة وأكثر تدميرا.

 

وتوقع أن يتسبب القمر فى هزات أرضية يومى 8 فبراير لا تتجاوز قوتها 5-6 درجات، وكذلك يوم 10 فبراير.


زلزال

زلزال تركيا وسوريا

الهندسة القمرية

الخبير الجيولوجي

فرانك هوجيربيتس



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