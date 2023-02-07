فريق طبى بجامعة الزقازيق ينجح فى إنقاذ حياة طفل واستخراج خشبة من رأسه.. صور

نجح فريق طبى من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة الزقازيق، من إجراء جراحة حرجة لطفل عمره عامين واستخراج خشبة بداخلها مسامير من رأسه، إثر تعرضه لسقوط قطعة خشبية بداخلها مسامير برأسه من علو.

وقال الدكتور "محمود طه" رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بطب الزقازيق، لـ "اليوم السابع" أن وحدة الحوادث بإشراف الدكتور حسنى سلامة، رئيس الوحدة، باستقبال مستشفى جامعة الزقازيق، استقبلت طفلا عمره سنتين فى حالة خطرة، ادعاء سقوط لوحة خشبية بها مسامير على رأسه من الطابق الثالث، وبعد عمل الإشعات والفحوصات اللازمة تبين وجود كسر بعظام الجمجمة مع اختراق المسامير للوريد الرئيسى للمخ، وتم تحضير الطفل لإجراء جراحة عاجلة من قبل الفريق الطبى المكون من الدكتور أحمد سرحان مدرس مساعد بالقسم والدكتور هشام ياقوت، نائب بقسم جراحة المخ والاعصاب، والدكتورة الاء فهمى، مدرس مساعد التخدير وتم استخراج القطعة الخشبية من رأس الطفل، وخروجه من غرفة العمليات وحالته مستقرة وبكامل الوعى دون تعرضه لحدوث مضاعفات أثناء إجراء الجراحة.

وقال الدكتور" أحمد سرحان" مدرس جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى بجامعة الزقازيق، إن فى مثل تلك الحالات يفضل عدم تعمل الأهالى مع الجسم الغريب، لحين عمل الإشعات لمعرفة مدى وصول الجسم الغريب للمخ، وتبين وجود مسارين برأس الطفل أحدهما سطحى والثانى تسبب فى حدوث كسر بقاع الجمجمة واختراق لوريد رئيسى من أوردة المخ، تم تحضير الطفل للعمليات وعلى وجه السرعة تم استخراج الخشبة والمسارين، ويتم أخذ الاحتياطات واعطاء المريض المضادات الحيوية وعدم ترك أى شوائب داخل الجرح، لافتا أن الطفل بكامل الوعى ويحرك اطرافه الأربعة وحالته مستقرة والعلامات الحيوية كلها مستقرة تحت الملاحظة.

فيما طالب رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بطب الزقازيق، الأهالى بضرورة مراقبة الأطفال باستمرار والبعد عن أماكن لخطورة، وعدم تواجد الأطفال بالقرب من أماكن مرتفعة أو رفع الأطفال إلى أعلى أثناء اللعب وعدم تواجدهم بالقرب من تواجد الحيوانات الخطرة.