غدًا اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

يعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم ، غدًا الأربعاء نتيجة الشهادة الإعدادية "النصف الدراسي الأول" لعام 2022 / 2023، بمبني الديوان العام للمحافظة.

وأكد الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، أن إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/2023 بلغ 68 ألفاً و588 طالباً وطالبة، موزعين على عدد 260 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وكانت هناك غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة بشكل فوري.