اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 06:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني يرتفع إلى 5 آلاف و794 وحدة عام 21/22

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 05:00 ص
عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني يرتفع إلى 5 آلاف و794 وحدة عام 21/22 عملات - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات البريدية عام 2021/ 2022، تطور عدد وحدات خدمة الدفع الالكتروني التي تؤدى خدمة على مستوى الجمهورية.

وقالت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد وحدات خدمة الدفع الالكتروني بلغ نحو 5 آلاف و794 وحدة عام 2021/2022، مقابل 4656 وحدة  عام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها نحو 24.4%.

 

وتعرف خدمة الدفع الالكتروني بأنها نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.

 

وإجمالا بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 119.7 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 103.1 مليار جنيه عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبتها 16.1٪، وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة 114.6 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 99.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها 14.9٪.

 

وسجلت قيمة المبالغ المودعة 142.7 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 141.4 مليار جنيه عام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها 1.0%، كما بلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 396.3 مليون جنيه عام 2021/2022 مقابل 266.1 مليون جنيه عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبتها 49٪.


وحدات دفع اليكتروني

خدمة الدفع الالكتروني

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة