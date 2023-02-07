عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني يرتفع إلى 5 آلاف و794 وحدة عام 21/22

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات البريدية عام 2021/ 2022، تطور عدد وحدات خدمة الدفع الالكتروني التي تؤدى خدمة على مستوى الجمهورية.

وقالت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد وحدات خدمة الدفع الالكتروني بلغ نحو 5 آلاف و794 وحدة عام 2021/2022، مقابل 4656 وحدة عام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها نحو 24.4%.

وتعرف خدمة الدفع الالكتروني بأنها نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.

وإجمالا بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 119.7 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 103.1 مليار جنيه عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبتها 16.1٪، وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة 114.6 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 99.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها 14.9٪.

وسجلت قيمة المبالغ المودعة 142.7 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 141.4 مليار جنيه عام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها 1.0%، كما بلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 396.3 مليون جنيه عام 2021/2022 مقابل 266.1 مليون جنيه عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبتها 49٪.