طقس شمال سيناء.. رياح باردة وارتفاع موج البحر واستمرار إغلاق ميناء العريش

شهدت شمال سيناء اليوم أجواء شتوية متقلبة مع استمرار الانخفاض الشديد فى درجات الحرارة مصحوبة برياح تراوحت مابين شديدة ومتوسطة وارتفاع فى أمواج البحر المتوسط وتوقف حركة الصيد وإغلاق ميناء العريش لليوم الثانى.

وتسببت الرياح الشديد المثيرة للغبار والأتربة فى المناطق المفتوحة فى تراجع حركة السير على الطرق، وحرص كثير من الأهالى على عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.

واعلنت الهيئة عن توقف الانشطة البحرية والحركة الملاحية بميناء العريش البحرى ووقف حركة الصيد داخل مياه البحر المتوسط لليوم الثانى، وأنه سيتم إعادة فتحها بعد تحسن الأحوال الجوية.

وتساقط مجددا الصقيع فى مناطق بقرى الشيخ زويد ورفح ليلا وفجرا وعادت الرياح من جديد للدفع بالرمال المتحركة على مسارات الطرق، بينما تسابق المزارعين لحماية الشتلات فى الخنادق البلاستيكية بالمزارع بالمناطق الساحلية ودفن الرمال حتى لا تتطاير.

وأعلن مجلس مدينة العريش قيام فريق من إدارة الأزمات والكوارث بمدينة العريش بمتابعة أعمال تطهير غرف تصريف الأمطار بشوارع العريش حصرها بمعرفة رؤساء مناطق الخدمات وإرسالها إلى إدارة الأزمات تحسبا لسقوط أمطار.

وقال أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، أنه تم الانتهاء من الأعمال النهائية لتطهير غرف الأمطار، لافتا أن غرف تصريف الأمطار بالعريش تعمل على ثلاث محاور منها على مجرى الوادى ومنها على البحر مباشرة والاخيره على شبكة الصرف الصحى، تخفيفا على الشبكة الرئيسية للصرف الصحى، وبلغ عدد الغرف التى تم تطهيرها 245 غرفة بمناطق الخدمات ووسط المدينة.

وكانت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء اعلنت انه فى إطار قيام الشركة بدورها فى مواجهة الأزمات والطوارئ، تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء وتفعيل خطة الأزمات والطوارئ، للسيطرة التامة على المدينة من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة بأحدث التقنيات والأطقم الفنية.

وأن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى اقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 أو التواصل مع مسئولى الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.