طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض الحرارة والصغرى تسجل 10 درجات

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع هطول أمطار علي فترات متقطعة، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، وتسجل درجة الحرارة العظمى 16 والصغري10 درجات.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء ، وفرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.

كما تتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، و يشهد اليوم نشاط رياح يزيد من الاحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة والأمواج ترتفع من 4: 5 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.



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