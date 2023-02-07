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ضبط منتحل صفة طبيب وأخصائى علاج طبيعى يمارس العمل دون تصريح فى المنيا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:07 م
ضبط منتحل صفة طبيب وأخصائى علاج طبيعى يمارس العمل دون تصريح فى المنيا عيادة - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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شنت إدارة العلاج الحر بمركز بني مزار شمال المنيا حملة مكبرة علي عيادات الأطباء والتي اسفرت عن ضبط شخص منتحل صفة طبيب بشري وأخصائي علاج طبيعي ويمارس العمل دون الحصول علي تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة.
 
فقد تمكن فريق العلاج الحر ببني مزار برئاسة الدكتور أحمد منصور، مدير العلاج الحر بالاشتراك مع الدكاترة محمد جلال وأحمد جابر وطه إبراهيم وبإشراف الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية والدكتور  محمود عمر مدير الاداره الصحيه ببني مزار. 
 
من ضبط شخص منتحل صفة طبيب بشرى واخصائي علاج طبيعي ويمارس العمل الطبي دون الحصول على مزاولة المهنه من وزارة الصحة والسكان. 
 
كما تم ضبط وتحريز كميه من الادوية والمستحضرات مجهولة المصدر وبعضها منتهي الصلاحية ومعدة للاستخدام الآدمي وتم عمل محضر إثبات حاله وانتحال صفة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

مديرية الصحة

العلاج الحر

وزارة الصحة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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