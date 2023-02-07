صعود قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء هبوط "الاتصالات"

كتب هاني الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.4%، أعقبه قطاعي خدمات النقل والشحن، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.2%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.7%، وصعدت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.5%، 2.4%، 2%، على التوالي.

وقفزت قطاعات الموارد الأساسية، والخدمات التعليمية، والسياحة والترفيه، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، 1.5%، 1.3%، 1.1%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.8%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.070 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 475.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.4 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.55%، والعرب على 8.88%، واستحوذت المؤسسات على 32.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 145.5 مليون جنيه، 16.7 مليون جنيه، 727 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 75.9 مليون جنيه، 43.5 مليون جنيه، 43.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 16900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 2841 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 19922 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 6961 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 2849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 4308 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3419 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1244 نقطة.