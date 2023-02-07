صاحب كشك خطط لسرقة سيارة سجائر اعتاد التعامل معها بمدينة نصر.. اعرف التفاصيل

كتب – أحمد عبد الهادى

أكد سائق والمندوب المرافق له بأنه حال استقلالهما سيارة نقل تابعة لإحدى شركات تجارة الأدخنة والخاصة بتوزيع السجائر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، فوجئا بسيارة يستقلها (5) أشخاص تقوم باستيقافهم (منتحلين صفة رجال شرطة) وإنزالهم من السيارة والاستيلاء عليها بحمولتها (سجائر) وكذا مبلغ مالى من متحصلات البيع ولاذوا بالفرار.

وتم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة" وأقر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله فى مجال بيع السجائر بالكشك عمله وتردد السيارة التابعة للشركة على الكشك واحتفاظ قائدها والمندوب المرافق له لمبالغ مالية كبيرة، اختمر فى ذهنه فكرة سرقة ما بحوزتهم من بضائع ومبالغ مالية، وفى سبيل ذلك اتفق مع باقى المتهمين على سرقة المجنى عليهما على النحو المشار إليه، وقاموا بالتخلى عن السيارة المستولى عليها بأحد المناطق الجبلية، واستولوا على ما بداخلها من بضائع ومبالغ مالية، وتم بإرشادهم ضبط (سيارة ملك أحدهم والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة - السيارة المستولى عليها بمكان التخلى عنها - مبلغ مالى "من متحصلات السرقة" – عدد من عبوات السجائر مختلفة الأنواع بمسكن أحدهم) وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين وإتهموهم بسرقتهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").