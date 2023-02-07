شاهد طريقة غسيل وتعقيم المترو.. صور

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن قطارات المترو ، تخضع بشكل دورى لأعمال تعقيم وتطهير، وأعمال الغسيل من الداخل والخارج داخل مغسلة القطارات بورش شبرا الخيمة لقطارات الخط الثانى شبرا الخيمة – المنيب، وذلك وفقا لتوجيهات المهندس على الفضالى العضو المنتدب للشركة والمهندس خالد صبرة رئيس مجلس الإدارة.

وأكدت شركة مترو الأنفاق ، أن الشركة تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب مستخدمى خطوط المترو الأول والثانى، حيث ناشد المتحدث باسم شركة المترو أحمد عبدالهادي بكير جمهور الركاب بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg ، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .

وفى السياق، شهد المهندس على الفضالى العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، حفل تكريم المهندس ثروت جمعة أحمد، لاجتهاده وحصوله على درجة الماجستير فى إدارة المشروعات من جامعة القاهرة ، وحرص المهندس على الفضالى على التعبير عن مشاعر الفرح والسرور وتقديم التهنئة إلى المهندس ثروت جمعة متمنيا له دوام الصحة والعافية و الحصول على العديد من الدرجات العلمية مؤكدا على أنهم اليوم يحتفلون بالعلم فلا تقدم بدونه وأن مستقبل الوطن يكمن فى البحث العلمي للاستفادة منه وتطبيقه داخل الشركة .