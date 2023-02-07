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أكرم القصاص
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سي إن إن: إنقاذ صبى من تحت أنقاض زلزال تركيا بعد أكثر من 24 ساعة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:18 ص
سي إن إن: إنقاذ صبى من تحت أنقاض زلزال تركيا بعد أكثر من 24 ساعة آثار الزلزال
أ.ش.أ

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ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن فرق الطوارئ في تركيا تمكنت من إنقاذ صبي يبلغ من العمر 14 عاما من تحت الأنقاض في مدينة "كاهرمنمراس" عقب أكثر من 24 ساعة من الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة أمس الإثنين.

 

ونقلت القناة عملية إنقاذ الصبي حيث قامت فرق الطوارئ بحمل الصبي على نقالة بين الحشود إلى سيارة إسعاف، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات إلا أنه لم تتضح حالته بعد.

 

وكان الزلزال العنيف الذي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر ضد ضرب جنوب تركيا أمس /الإثنين/ وخلف الآلاف من القتلى والمصابين.

 


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