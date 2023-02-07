سي إن إن: إنقاذ صبى من تحت أنقاض زلزال تركيا بعد أكثر من 24 ساعة

ونقلت القناة عملية إنقاذ الصبي حيث قامت فرق الطوارئ بحمل الصبي على نقالة بين الحشود إلى سيارة إسعاف، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات إلا أنه لم تتضح حالته بعد.

وكان الزلزال العنيف الذي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر ضد ضرب جنوب تركيا أمس /الإثنين/ وخلف الآلاف من القتلى والمصابين.