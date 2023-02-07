سقوط سقالة بمستشفى التل الكبير بالإسماعيلية دون خسائر بشرية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

سقطت السقالة الخاصة بالأعمال الإنشائية بمستشفى التل الكبير المركزى بالإسماعيلية أدت إلى سقوط أحد أعمدة الإنارة دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده بورود بلاغ بسقوط السقالة الخاصة بالأعمال الإنشائية بمستشفى التل الكبير المركزى.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف والأجهزة التنفيذية الى مكان البلاغ كما انتقل المحاسب احمد العايدى رئيس مركز ومدينة التل الكبير وتم التعامل الفورى مع الحدث كما تم رفع الخشب من الطريق وتركيب عامود الكهرباء وتم غلق الشارع وتحويل الطريق حفاظا على الارواح ثم تم فتح الشوارع مرة أخرى وعادت حركة السير الى طبيعتها بالشوارع المحيطة بالمستشفى.