سفارة مصر فى طوكيو تبادر بترتيب زيارة بعثة ترويجية لـ"اقتصادية قناة السويس"

اتصالًا بما تقوم به السفارة المصرية فى طوكيو من مساع حثيثة نحو إيجاد الفرص المناسبة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون مع مجتمع الأعمال اليابانى على مختلف الأصعدة، فقد بادرت السفارة بترتيب زيارة لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إلى اليابان بحلول منتصف فبراير الجاري.

فى ذات الإطار، عكفت البعثة طوال الفترة الماضية وبالتنسيق مع المكتب التجارى فى طوكيو على التواصل مع مختلف الجهات والهيئات والشركات اليابانية لترتيب عدد كبير من المقابلات والفعاليات خلال زيارة السيد رئيس المنطقة الاقتصادية، حيث يتم الإعداد لعقد العديد من الاجتماعات الثنائية، بالإضافة إلى ندوتين موسعتين، يشارك فيها ممثلى كبريات الشركات وصناديق الاستثمار وإدارة الأصول اليابانية. وتستهدف الندوة الأولى استعراض الفرص الاستثمارية التى تتيحها المنطقة الاقتصادية للشركات اليابانية، فيما ستتناول الندوة الثانية مناقشة فرص مشروعات البنية التحتية فى المنطقة الاقتصادية، وما تحوزه المنطقة من حوافز ومزايا تنافسية تجعلها جاذبة للاستثمارات الأجنبية المختلفة، ومن بينها استثمارات الشركات اليابانية.

جدير بالذكر أن تلك المبادرة من السفارة فى طوكيو تأتى فى إطار ما يتم بذله من جهود حثيثة لاستعراض ما تحوزه المناطق الصناعية واللوجستية المؤهلة فى مصر وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا كبيرة تجعل منها إحدى أهم مواقع الاستثمار فى العالم، وذلك فى ضوء السعى نحو الارتقاء بأوجه التعاون الاقتصادى بين البلدين لآفاق أوسع من خلال ضخ استثمارات يابانية جديدة فى مصر.