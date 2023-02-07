سعيد شويته: طفل كفر الشيخ يفوز بالمركز الثالث عالميا فى حفظة القرآن الكريم

كفر الشيخ – محمد سليمان

فاز سعيد ابراهيم سعيد شويته، 16 سنه، ابن محافظ كفر الشيخ، بالمركز الثالث عالميًا، بالفرع الثالث "حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم"، في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، والتي نظمتها وزارة الاوقاف، وأعلنت نتائجها، اليوم الثلاثاء، كما تم اختبار الطفل المعجزة في معرفة رقم الصفحة والآيات، والسبورة، وبدايات الصفحات ونهايتها، وبداية الأجزاء ونهايتها، ووسط الصفحات، وبداية ونهاية الآيات.

أكد سعيد ابراهيم سعيد شويته، 16 سنه، أنه سعيد بفوزه بالمركز الثالث عالميا، في أول مشاركة له، أنه بدأ حفظ القرآن الكريم وكان عمره 3 سنوات، وأتم حفظه وكان عمره 7 سنوات، وحصل على إجازة القرآن من الشيخ حسين الشريف، وحصل على إجازة أخرى من الشيخ محمد عبد الغنى الغلبان، صاحب أعلى سند في العالم من مدينة دسوق.

وأضاف شويته، لـ " اليوم السابع"، أنه حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة شيخ الأزهر، والمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الشباب والرياضة، وحصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، ويهدف للحصول على المركز الأول على مستوى العالم.

قال إبراهيم سعيد، والد سعيد، الحمد لله على حصول نجله على المركز الثالث في المسابقة، رغم صغر سنه، وصعوبة مستوى حفظ القرآن مع التفسير بالإضافة لتطبيقات مباحث علوم القرآن، ومنافسته الكبيرة مع حملة الدكتوراة والماجستير، وتراوحت الاعمار حتى 45سنة، موكداً أنه فخور بنجله، وأنه يتميز بحفظ أرقام صفحات المصحف وأرقام الآيات وبداية ونهاية الصفحات، ونهاية الايات، في موهبة ربانية وهبها له، والحمد لله على نعمة حفظ القرآن الكريم.

وقال إبراهيم شويته، والدة الطفل المعجزة، إنه اكتشف منذ صغره موهبة سرعة حفظ أرقام الآيات والصفحات، فنمى فيه تلك الموهبة من خلال المداومة على مراجعة كتاب الله وأرقام الصفحات والآيات فحفظها وأتقنها، حتى أصبح المصحف بصفحاته وأرقام أبياته كأنه يراها أمامه، فيجيب من يسأله في سرعة فائقة أسرع من الحاسوب.

وأكد والد سعيد أن ابنه متفوق فى دراسته، ويحصل على المركز الأول، وأنه يساعده فى زراعة الأرض، فهو ابن مطيع لوالديه، يحبه أهالى القرية، وحفظه لكتاب الله وأرقام الآيات والسور جعله مشهوراً، وتتم دعوته فى المناسبات والاحتفالات المتعددة، مشيراً إلى أن الله رزقه ب 4 أبناء سعيد حافظين للقرآن الكريم، وسيف الدين بالصف الثاني الاعدادي، ختم القرآن الكريم، ومنى بالصف الأول الثانوي، ختمت القرآن، وساندى بالصف الثالث الابتدائي حفظ 7 أجزاء من القرآن الكريم، متمنياً أن يكونوا مثل شقيقهم سعيد.



نتيجة المسابقة التي نظمتها وزارة الأوقاف



الطفل المعجزة



سعيد ابراهيم شويته خلال المسابقة



الطفل المعجزة خلال المسابقة



سعيد ابراهيم شويته