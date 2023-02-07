اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:34 م
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سحب الجنسية من سيدة فلسطينية لاكتسابها لها عن طريق الغش

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:12 م
سحب الجنسية من سيدة فلسطينية لاكتسابها لها عن طريق الغش الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء قرار بسحب الجنسية من وفاء عبد الحافظ حسن الخالدي من مواليد السعودية وهى فلسطينية الأصل وأنجالها، وذلك لاكتسابها الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.
 

سحب الجنسية المصرية

الجنسية المصرية

مصطفى مدبولي

مجلس الوزراء



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