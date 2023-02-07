سحب الجنسية من سيدة فلسطينية لاكتسابها لها عن طريق الغش

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء قرار بسحب الجنسية من وفاء عبد الحافظ حسن الخالدي من مواليد السعودية وهى فلسطينية الأصل وأنجالها، وذلك لاكتسابها الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.