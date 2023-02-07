سحب الجنسية من سيدة فلسطينية لاكتسابها لها عن طريق الغش

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء قرار بسحب الجنسية من وفاء عبد الحافظ حسن الخالدي من مواليد السعودية وهى فلسطينية الأصل وأنجالها، وذلك لاكتسابها الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.
سحب الجنسية من سيدة فلسطينية لاكتسابها لها عن طريق الغشالثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:12 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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