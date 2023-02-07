اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 03:32 م
أكرم القصاص
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سانا: الانتهاء من عمليات إجلاء وانتشال الضحايا العالقين تحت الأنقاض بمدينة حماة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:25 م
سانا: الانتهاء من عمليات إجلاء وانتشال الضحايا العالقين تحت الأنقاض بمدينة حماة آثار الزلزال
أ.ش.أ

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أعلن فريق إطفاء حماة السورية إنهاء عمليات إجلاء وانتشال الضحايا العالقين تحت الأنقاض، بعد مرور أكثر من 15 ساعة على بدء عمليات الإنقاذ عقب وقوع الزلزال.

وأوضح قائد الفريق العميد ثائر الحسن - في تصريح اليوم الثلاثاء وفقا لوكالة الأنباء السورية - أنه يجري حاليا تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر، حيث أظهرت عمليات الكشف والتقصي وجود عدد من الأبنية المتصدعة في المدينة.

وأضاف أنه يتم إجلاء الأهالي الذين تهدمت أو تصدعت منازلهم وتأمينهم في 5 مراكز إيواء جهزتها المحافظة، مبينا أن العدد الأكبر من ضحايا الزلزال في حماة نتج عن انهيار مبنى سكني في حي الأربعين مؤلف من 8 طوابق، كان يقطنه أكثر من 100 شخص، حيث تم انتشال 43 جثة من أصل 48 بالنسبة للعدد الكلي من الوفيات في المحافظة، إضافة إلى 75 مصابا.

 


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