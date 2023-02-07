زراعة الوادي الجديد: متابعة للزراعة على مصاطب في الحقول الإرشادية للقمح

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، عن قيام فريق بحثي برئاسة الدكتوره حنان الطيب، والمهندس سامح رمزي غبريال مدير إدارة الإرشاد، بمتابعة زراعة القمح علي مصاطب والري بالتنقيط والري بالرش فى عدد من الحقول الإرشادية بمركزي الداخلة والفرافرة، وذلك في إطار متابعة الحمل القومية للنهوض بمحصول القمح، والتي تتم تحت إشراف معهد بحوث المحاصيل الحقلية، بقيادة رضا قمبر رئيس الحملة القومية، وتحت إشراف مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد.

وقام الفريق البحثي بالمرور أيضا علي حقول مركزي بلاط والداخلة وجرى تنفيذ ندوة مكتبية في مركز بلاط والمرور علي بعض الحقول الإرشادية، ووجهت رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بضرورة الاعتدال في الري وإضافة الاسمدة المخصصة لهذه المرحله في عمر النبات.

كما أجرت لجنة من مديرية الزراعة جولة للمرور علي الحقول الارشادية لمحصول القمح بقرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة وتم تنفيذ ندوة حقلية عن التوصيات الفنية المناسبة لتلك المرحلة من ناحية الري و التسميد ومتابعة أمراض المحصول وذلك في إطار متابعة الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح والتي تتم تحت إشراف معهد بحوث المحاصيل الحقلية بقيادة الدكتور ضا قمبر رئيس الحملة.

وكانت مديرية الزراعة بالمحافظة، أعلنت عن التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ توصيات معهد المحاصيل الحقلية التابع للمركز حزمة توصيات فنية لمزراعي القمح خلال شهر فبراير، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التواجد مع المزراعين وتدعم الدعم الفني والإرشادي لهم بصفة مستمرة ، وتحت إشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن الدكتور رضا محمد على معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح اعتمد 5 توصيات لتعميمها على مزارعي القمح وضرورة اتباعها خلال شهر فبراير حيث يكتمل فيه نمو السنابل وهي:

1- الانتهاء من التسميد الازوتى قبل طرد السنابل وكذلك إضافة الأسمدة الورقية إذا احتاج النبات إليها قبل طرد السنابل .

2- عدم تعطيش النباتات خلال هذه الفترة نظراً للارتفاع الطفيف فى درجة الحرارة مع التوصية بعدم الرى أثناء هبوب الرياح تجنبا للرقاد.

3- الفحص الدورى للأمراض وبخاصة الصدأ الأصفر خلال هذه الفترة وسرعة الرش بالمبيدات الموصى بها أن وجدت الإصابة.

4- الفحص الحشرى باستمرار وبخاصة فى الوجه القبلى لحشرة المن ومكافحتها بالمبيدات الموصى بها وعدم إهمالها لضرها الشديد على المحصول .

5- النقاوة اليدوية للحشائش المتخلفة بعد عملية الرش وذلك لما تمثله من أهمية كبيرة للحفاظ على كثافة نمو المحصول.







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