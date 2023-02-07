روسيا تثمن موقف العراق الداعي للحوار وتغليب خيارات السلام

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ثمن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف موقف العراق الداعي إلى الحوار وتجنب الأزمات وتغليب خيارات السلام بدل الحروب، مؤكداً دعم بلاده للعراق ورغبتها الجادة في تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية وتأهيل البنى التحتية.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد استقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في قصر بغداد لبحث العديد من الملفات.

وكان لافروف قد وصل الأحد إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية الى العراق تستمر لمدة يومين لإجراء محادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين، ورئيس الوزراء محمد السوداني، والرئيس عبد اللطيف راشد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس وزراء العراق الأسبق، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لبحث عدة ملفات أبرزها السياسية والاقتصادية.