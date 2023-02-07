رواتب تصل لـ6000 جنيه.. "القوى العاملة" تتيح فرص عمل فى القاهرة والجيزة

كتبت – مرام محمد

يتساءل الكثيرون، عن خطوات وشروط التقديم بالوظائف الخالية بشركات القطاع الخاص في محافظتي القاهرة والجيزة، والتي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف الدورية التى تصدر كل 15 يوما للكشف عن الوظائف الخالية بشركات القطاع الخاص في محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، خطوات التقديم للراغبين في شغل الوظائف الخالية بالمحافظات، مشيرة أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة .

وكشفت نشرة التوظيف الدورية عن توافر فرص عمل في تخصصات مختلفة في عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، تضمنت رواتب مجزية للمتقدمين تصل لـ6000 جنيه ومزايا تشمل تأمين صحى واجتماعى ومواصلات، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري.

فرص عمل في محافظة القاهرة

جاءت أبرز فرص العمل المتاحة فى شركات القطاع الخاص فى محافظة القاهرة، إعلان إحدى شركات القطاع الخاص بمدينة نصر حاجتها لمهندس تخطيط لديه خبرة تتراوح بين 3 و5 سنوات، ومحاسب تكاليف لديه خبرة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وأخصائى تدريب تتراوح خبرته بين 2 و3 سنوات، وموظف شئون عاملين تتراوح خبرته بين 1 و2 سنة، ويتراوح سنه بين 22 و25 سنة، ومشرف جودة تتراوح خبرته بين 5 و7 سنوات، وفنى سلامة وصحة مهنية لديه خبرة تتراوح بين 2 و3 سنوات.

كما أعلنت الشركة، حاجتها لـ5 فنيين وعمال تركيبات تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، و15 عامل إنتاج تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، وفنى برادة يتراوح عمره بين 25 و38 سنة، وفنى "تناية" يتراوح عمره بين 25 و40 سنة، وعدد (2) فنى مكبس، وعدد (2) فنى مثقاب، وفنى مقص تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، وفنى تركيب مواسير، وعامل نظافة يتراوح عمره بين 21 و30 سنة، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى أو متوسط، ويحدد الراتب حسب المقابلة.

وشملت الوظائف الخالية بالمحافظة، إعلان إحدى شركات الأمن والحراسة بمحطة مترو أرض المعارض، حاجتها لأفراد أمن، بمزايا تشمل تأمين صحى وتأمين اجتماعى وزيادة سنوية وبوليصة تأمين، على أن توزع على المناطق الآتية:

-100 كمبوند بالتجمع - الراتب 4000 جنيه + إقامة + 4 أيام إجازة

-100 مبنى إدارى بالعاصمة الإدارية - الراتب 4000 جنيه + إقامة + 4 أيام إجازة

-100 مدارس دولية ومبانى بالعاصمة الإدارية - الراتب 3500 جنيه + إقامة + 4 أيام إجازة

-50 العبور والشروق - الراتب 5400 جنيه - 16 ساعة عمل - 8 أيام إجازة

-15 توكيل سيارات - الراتب 3700 جنيه

-25 مبنى إدارى العبور - العاشر من رمضان - 3500 جنيه

-100 الساحل الشمالى - قرى سياحية وفنادق – الراتب 4000 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

-10 مدربين مواقع - الراتب 6000 جنيه - خبرة - سكن - 4 أيام إجازة.

-50 مشرف أمن - التجمع والعاصمة - الراتب 5000 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

-25 كمبوند بالمعادى - الراتب 3500 جنيه

-5 سيلز - من الجنسين - مرتب 6000 جنيه + عمولات

-5 أخصائى توظيف - خبرة - الراتب 4500 جنيه - 4 أيام إجازة

فرص عمل في محافظة الجيزة

وفى محافظة الجيزة، أعلنت إحدى شركات الأمن والحراسة فى مدينة 6 أكتوبر حاجتها لـ10 مشرفين أمن لديهم خبرة 5 سنوات، وتتراوح أعمارهم بين 34 و50 سنة، بالإضافة إلى 150 فرد أمن تتراوح أعمارهم بين 19 و48 سنة، وذلك بمرتب 3700 جنيه.

كما أعلنت، حاجتها لـ5 مراقبى كاميرات تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة، بمرتب 3000 جنيه و4 سائقين رخصة ثانية تتراوح أعمارهم بين 22 و40 سنة، على أن يكون المتقدم للوظائف المطلوبة حاصل على مؤهل عالى أو متوسط، مشيرة إلى أن الوظائف المطلوبة توفر مزايا تشمل إقامة ومواصلات وتأمين صحى واجتماعى.