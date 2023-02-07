رئيس مياه الشرب بسوهاج يتفقد المعمل المركزى لمياه الشرب وورش الخدمات

سوهاج عمرو خلف

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج يرافقه الدكتور المهندس أحمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس على الشرقاوى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، المعمل المركزى لمياه الشرب والحاصل على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 17025 ويضم معمل العضوية ومعمل الغير عضوية والذى يتم به تحليل عينات مياه الشرب للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لجودة المياه.

كما اطلع نائب رئيس القابضة للمياه على أعمال فريق ترشيد الطاقة ونتائج أعمال المراجعة الهيدروليكية والكهربائية بمحطة مياه نيدة السطحية والتى تساهم فى تحقيق زيادة الانتاجية وتقليل القدرة الكهربائية المستهلكة وتحقيق وفرة مالية كما تم تفقد ورش الخدمات والتى تضم ورشة صيانة وإصلاح المحابس وورشة إصلاح المحركات وورشة إصلاح الطلمبات والتى تم انشائها لتلبية كافة متطلبات الشركة ولتحقيق الاكتفاء الذاتى واستثمار الأصول وتقليل النفقات.

كان الدكتور المهندس أحمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قد النقى بالمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس على الشرقاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد ومسئولى التخطيط والخطة الاستراتيجية ومسئولى برامج التقييم بالشركات المذكورة وذلك لبحث الموقف الحالى لكل شركة وعرض دور كل شركة فى مجال ترشيد الطاقة وإدارة الأصول والتشغيل والصيانة وسلامة وتامين بيئة العمل.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن نائب رئيس القابضة للمياه تفقد محطة مياه سوهاج غرب الحاصلة على شهادة الجودة العالمية TSM والتى تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب يوم والتى تغذى مدينة سوهاج وكذلك مركز تدريب السلامة والصحة المهنية والذى تم تأسيسه على أحدث النظم لتدريب العاملين لتنمية مهاراتهم فى التعامل مع غاز الكلور وأعمال الدفاع المدنى والتعامل مع الحريق وكيفية الدخول للأماكن المغلقة وكيفية القيام بالإسعافات الأولية، كما تم تفقد معامل مياه سوهاج الحاصل على شهادة الأيزو 17025 وورش الخدمات التى تضم ورشة النجارة وورشة الكريتال وورشة صيانة وتعبئة طفايات الحريق وورشة لف المواتير والتى تم إنشائها لتلبية كافة متطلبات الشركة لتحقيق الاكتفاء الذاتى واستثمار الأصول وتقليل النفقات وتعظيم الموارد.